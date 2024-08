“Si se confirma es un paso importante para Maxi, se va a Europa a un muy buen campeonato, es una liga que te permite llegar a liga mayores, va para un grande de Portugal que tiene un óptimo entrenador. es un chico que merece lo que tiene, ha trabajado para eso y ha hecho una Copa América extraordinaria, sí se marcha me queda la pena de que en el último torneo por su enfermedad yo no pude trabajar con él como yo quería con sus máximas características y potencial”, indicó el técnico.

"No es justo que todos los equipos mexicanos jueguen fuera de casa, si tu llegas a la final haces siete partidos fuera de casa y casi siempre en la casa del adversario, ahora ganar fuera no es fácil, entonces es siete veces más difícil y creo que para este torneo tenga una dimensión mayor, porque la puede tener, si estamos hablando de dos ligas, por qué no jugar en territorio nacional y no jugar en territorio americano sería una experiencia muy bonita”, agregó Renato Paiva.