Regreso de Diego Lainez en Tigres se retrasa por nueva lesión

Veljko Paunovic , técnico de Tigres , explicó la razón por la que Diego Lainez aún no ha debutado en la Leagues Cup pese a que ya pasó casi tres meses desde que se operó del tobillo derecho, lesión que lo dejó fuera de la Copa América 2024 con la Selección Mexicana .

De cara al duelo de Octavos de Final ante el New York City FC , Paunovic reveló que Lainez sufrió una nueva lesión, aunque reconoció que su vuelta a las canchas está cerca de darse.

“Diego se incorporó en algún momento y avanzó muy bien al recuperar su nivel físico, en ese proceso tuvo una molestia que no tiene nada que ver con la cirugía que tuvo, sino un problema muscular que ya superó.

“Eso nos dio una alerta de no pasarnos con la carga. Hablé con él, le expliqué que vamos a hacer los pasos adecuados para no precipitarnos. Diego está a punto de volver”, indicó el estratega serbio.

“La importancia de seguir en la competencia es 100 por ciento, estamos dedicados, concentrados, comprometidos y trabajando en esta competencia. A mí en lo personal, no se me cruza otra cosa en la cabeza que no sea quedarme hasta el final del torneo”, señaló.