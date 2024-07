Pumas vs. Austin FC es uno de los partidos inaugurales de la Leagues Cup 2024 entre clubes de la Liga MX y de la MLS que forman parte de México, Estados Unidos y Canadá.

Horario y dónde ver Pumas vs. Austin FC de Leagues Cup 2024

El conjunto de Austin FC buscará superar la Fase de Grupos que no logró eludir el año pasado, ahora además de los felinos comparte grupo con Rayados de Monterrey.

Para el torneo no contará con Leo Suárez, quien no sólo se perderá la Leagues Cup, sino también la Liga MX Apertura 2024; quien sí viajó con el equipo a Estados Unidos fue Lisandro Magallán, quien el fin de semana pasado no jugó por sobrecarga muscular.