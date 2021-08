“El equipo no está en la intensidad, se están parando y los rivales no paran, corren, el que no corra en este equipo no jugará, tenemos que ser claros, si el equipo quiere estar en los primeros planos, el equipo tiene que correr. Eso nos llevamos, hay que trabajar para que se refleje, el equipo viene de hacer bien las cosas y hay que mantenerlo”, sentenció.