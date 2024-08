Paunovic le “arrancará la cabeza” al que se sienta favorito ante Pachuca

El DT serbio fue enérgico en su respuesta y dejó muy claro lo riesgoso que puede resultar creer que son favoritos y por ende no permitirá ese tipo de pensamiento en el plantel universitario.

“Como me dé cuenta que cualquiera que está aquí con nosotros y alrededor del equipo tenga ese pensamiento que somos favoritos mañana, le voy arrancar la cabeza , no va a estar aquí y lo voy a mandar para Monterrey. Ese es el mayor peligro, darnos como favoritos en esta fase o en cualquier otro momento en el futuro”, comenzó diciendo el técnico de los universitarios.

“Nosotros somos un equipo fuerte que siempre y cuando sabe cómo jugar, cómo respetar a su rival, ser competitivos y solucionar problemas, nos tenemos que concentrar sólo en nosotros, en ser un equipo con cohesión y compañerismo, es un proceso que sigue avanzado por lo que otro tipo de enfoque y entendimiento de nuestro rol en el equipo, no es bienvenido”, concluyó

“¿ Vos querés que el profe me mate a mí? Sinceramente no nos ponemos en papel de favoritos porque siempre los partidos hay que jugarlos, vamos juego a juego y hay que estar a la altura de los partidos. Será un rival difícil como Puebla e Inter (Miami), nada, no pensamos más allá de mañana”, manifestó el mediapunta.