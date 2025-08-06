Video Luis Suárez destroza a joven portero de Pumas con un 'Panenka' y así reacciona Messi

Atlético de San Luis se despidió de buena forma de la Leagues Cup al derrotar y eliminar al Minnesota United en la última jornada del torneo.

El cuadro potosino llegaba a este compromiso sin la posibilidad de meterse a Cuartos de Final, sin embargo, lo jugaron con seriedad para imponerse por 2-0 con goles de Joao Pedro y Pérez Bouqet.

En la cancha del Allianz Field, casa del Minnesota, Atlético de San Luis buscaba hacerles la maldad a los locales y al minuto 45’ se pusieron al frente con un golazo de cabeza del brasileño.

Con la desventaja en el marcador y con la obligación de ganar en los 90 minutos, el United se lanzó con todo en busca de darle la vuelta al marcador, pero se toparon con un muro blanco que no pudieron vencer pese a las constantes llegadas.

Cuando se acaba el partido, Atlético de San Luis aprovechó un descuido para que P érez Bouqet anotará el 2-0 final en favor de los mexicanos al minuto 89.

Con la victoria, el conjunto potosino llegó a cinco unidades que no le alcanzaron para seguir con vida en Leagues Cup, por su parte el Minnesota United sumó las mismas unidades y se despidió del torneo.