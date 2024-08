El director técnico del Santos Laguna , Ignacio Ambriz , atendió a los medios de comunicación de cara al encuentro de Dieciseisavos de Final de Leagues cup 2024 ante el Cincinnati de la MLS , donde rechazó la idea de que los equipos mexicanos no tengan interés en competir en el torneo en los Estados Unidos.

Ambriz recordó que los dirigentes de la Liga MX decidieron que sus clubes disputen la Leagues Cup , en vez de torneos de mayor prestigio y roce a nivel internacional, pero eso no significa que a Santos o los demás mexicanos no les importe dar un buen papel o pongan pretextos por los resultados.

"Cuando las cosas no van bien, es una forma de criticar a los equipos, decir que no nos interesan este tipo de torneos. Yo estoy viendo todo lo contrario. Ya no vamos a Copa Libertadores, ni a la Sudamericana.