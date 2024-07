Además, el técnico universitario señaló que el equipo llegó tocado y cansado a este compromiso, pero afirmó que eso no es pretexto.

“ Memo (Martínez) y el ‘Chino’ (Huerta) llegaron ayer a las cuatro de la tarde al hotel, supuestamente el ‘Chino’ no iba a jugar, venían de una carga importante como venía el resto del equipo, veníamos con el plantel tocado, no es excusa, pero bueno es una cuestión de efectividad que tira por tierra todo el análisis que podamos hacer, estaban cansados y tuve que echar mano de Huerta y Martínez muchos más minutos de los que me hubieran gustado”, indicó el técnico de Pumas