“Hoy realmente tengo que ser sincero, me debo a otra institución que me dio la oportunidad de cambiar de aires, ser futbolista, pertenecer a un cuerpo técnico, realmente sentimientos encontrados pero con ganas e ilusiones de que podamos hacer un buen partido nosotros y podamos salir con un resultado positivo ante un rival que entendemos la situación por la que está pasando pero no deja de ser un rival de mucha jerarquía que es de los grandes de México”, apunto de Efraín Juárez.