Chicharito ilusiona a Chivas: "Si hay una segunda etapa espero que sea la mejor"

“ Yo no siento que Chivas me necesite, nos encantan muchas historias que son muy bonitas y que tienen que ver dónde empiezas, terminas, y a veces hay jugadores que se quedan 15 o 20 años en esa institución y habemos jugadores que no sabemos si va a suceder o no. Estoy eternamente agradecido con LA Galaxy, por cómo me ve la Liga y cómo me permiten ser más que un jugador, un ser humano. El amor va a estar ahí juegue o no juegue, lo di todo en esa institución en el poco o largo tiempo que estuve.