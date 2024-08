"Estaría preocupado u ocupado si viera que Cruz Azul no compite, ahí sí. Insisto, obviamente que queremos ganar en los 90 minutos, pero también tenemos que destacar que Cruz Azul se ha llevado el arco en cero, si yo viese una merma en la competitividad o un relajo estaría ocupándome del tema.

"No teníamos una lista asignada, sí tenemos ciertos jugadores que sabemos que quieren patear, a partir los ordeno como yo creo que se sienten", detalló el entrenador sobre los jugadores que cobraron los penales.

En cuanto a los rivales de la MLS, Anselmi sentenció que solo puede hablar de los equipos que ha enfrentado en la Leagues Cup, un torneo que no debe subestimarse.

"Sin lugar a dudas, desde que soy entrenador de Cruz Azul, me parece que este ha sido uno de los rivales que nos ha llevado más a los límites. Sería poco prudente hablar de una liga cuando solamente enfrenté a tres equipos, puedo hablar de esos tres rivales.

"Mi impresión es que es una liga o una competencia que no es para subestimar, sabemos lo que nos propusimos antes de venir a Estados Unidos y hacia dónde queremos ir, sabemos que no será fácil, cada partido tendrá su propia historia y sus propios obstáculos, no poner excusas y tratar de vencerlos".