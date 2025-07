El entrenador enfatizó que ya no dependen solo de sí mismos: " Para clasificarse mínimo tenemos que conseguir 7 puntos, a partir de ahora nos obliga siempre a buscar la victoria, esto nos dejó tristes al fina l".

A pesar del esfuerzo, el estratega no ocultó su molestia: "El juego pasó a ser muy abierto, me gustó la actitud del equipo de ir al frente, encontrar el gol al final refleja un poco el esfuerzo, es un premio a este esfuerzo pero sumando todas las cosas es un mal sabor de boca porque no estamos acostumbrados a ver nuestro equipo cometiendo tantos errores".