El duelo de Cuartos de Final representa una chance importante para Jardine de emplear opciones que no están del todo exploradas, acorde con el propio Jardine, si bien señaló que hay formas de fortalecer a su equipo ante las ausencias de cara al duelo ante el conjunto de la MLS.

"Es usar la creatividad, el repertorio, usamos diversas plataformas diferentes de atacar y defender, intentamos hacer un cuerpo técnico que no juega de una forma, los sistemas no son para potencializar los jugadores, sino lo contrario, con Javairo es pensar en los 11 que tienen que jugar en este partido, a partir de ahí, cómo acomodarlos, hay que tener un sentido común.

"Ganas algo que es poder sorprender al rival, poder hacer una variante que no usamos en el torneo, que puede generar sorpresa, hablar sobre esto perdería la única ventaja que tengo, que es hacer algo diferente", agregó.

ANDRÉ JARDINE Y NÉSTOR ARAUJO NO QUIEREN NI GOLES DE MÁS NI 'IDA Y VUELTA' CON AMÉRICA

Además, Jardine resaltó que el América "no está interesado" en un duelo de ida y vuelta con el conjunto azulcrema ante el Colorado Rapids, ya que no solo las ausencias, sino el propio estilo de juego de las Águilas buscan el balance en todas sus líneas.

"Cuando ves que del otro lado hay un rival con orden, que tiene formas de atacar peligrosas, esta sumatoria de ingredientes te da un partido con emoción, tiene que ser estudiado, no queremos un partido de ida y vuelta y de muchos goles, no nos interesa, el partido con St. Louis acaba siendo así, vamos a ver si somos más consistentes".

Néstor Araujo , defensa de América, coincidió con Jardine que, a diferencia del duelo ante el St. Louis, en los azulcrema no esperan (ni quieren) que haya muchas llegadas o un encuentro abierto frente al Colorado Rapids.

"Será un partido muy complicado, debemos estar centrados y tratar de cometer los errores menos posibles, te puedes quedar fuera, el equipo lo entiende y será un partido diferente, espero que no sea tan abierto, no estaba presupuestado que St. Louis nos llegara tanto, ojalá mañana no sea de tantas llegadas y que se quede para América".