Aficionados del Austin FC se suman al boicot a la Leagues Cup

La Leagues Cup, certamen cuyo campeón defensor es el Inter Miami, busca convertirse en uno de los torneos más importantes para la Liga MX y la MLS , pero esto ha generado algunos malestares en los aficionados ya que por esta razón ha quedado relegada en los Estados Unidos el tradicional certamen de la US Open Cup .

En el caso de la barra Austin Anthem , el boicot a la Leagues Cup surge tras la decisión de la MLS de abandonar la US Open Cup esta temporada.

Tras este anuncio, los aficionados y seguidores pidieron el regreso de la US Open Cup y criticaron la Leagues Cup, torneo que muchos consideran solo como una oportunidad de ganar dinero para la MLS y la Liga MX.

Las barras del St. Louis CITY SC ya habían anunciado en marzo que boicotearían el torneo después de que la MLS eliminara a su club de la US Open Cup.

El conflicto entre US Soccer y la MLS por la US Open Cup gira en torno a la exposición y el reparto de ganancias, ya que la MLS considera que no recibe una compensación adecuada por la participación de sus clubes en el torneo.