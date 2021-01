"Es tu palabra, no son mis palaras, esto es futbol, son cosas difíciles, es verdad que jugamos contra un equipo de Segunda B y teníamos que ganar el partido normalmente, pero bueno, al final no ha sido así, pero no es una vergüenza, no es nada de eso, eso puede pasar, pasa, son cosas que pasan en la carrera de un futbolista, hay que asumir la responsabilidad, la asumo completamente y bueno vamos a seguir trabajando, sacar eso, lo hemos hecho y lo vamos a hacer, es otro día doloroso, sí claro, porque no nos gusta perder, y menos a los jugadores, porque sólo quieren ganar y ahora no vamos a volvernos locos, vamos a pensar y seguir trabajando", señaló Zinedine Zidane en conferencia de prensa.