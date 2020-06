Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , reconoció que se vive un momento extraño, aunque descartó que su equipo vaya a salir muy afectado por no jugar en el Estadio Santiago Bernabéu y sí en el pequeño Di Stéfano en el regreso de LaLiga .

"No me gusta jugar sin público pero nos adaptamos a la situación. Hay un Gobierno y gente que trabaja para eso. Nosotros aceptamos lo que nos digan. No nos va a quitar nada la ilusión de volver a jugar, con o sin público, aunque seguro que vamos a echar de menos a nuestra gente. Nos adaptamos y lo vamos a dar todo en el campo sin nuestro público", dijo en comparecencia virtual.