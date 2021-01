El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró notablemente molesto por la manera en la que se desarrolló el juego entre su equipo y el Osasuna.

Para el francés, el mal clima fue el culpable de que, según su óptica, no se jugara un auténtico partido de futbol.

“Lo hemos llevado mal. Hicimos lo que pudimos hacer en el campo. No ha sido un partido de futbol. La sensación que tenemos después de lo que ha pasado es esta. No sabemos cuándo vamos a volver. No ha sido un partido de futbol, había que haberlo suspendido", dijo.

‘Zizou’ reiteró que " No ha sido un partido de futbol. Pero ya es del pasado. Ahora no sabemos lo que vamos a hacer. No sabemos cuándo vamos a volver”.

Las intensas nevadas que han caído en toda España no han dado tregua de las canchas, pero Zidane dejó en claro que su posición no está relacionada totalmente al maltrecho terreno de juego: “Yo me quejo del partido de futbol. No estaban las condiciones. Me repito, pero es lo que hay".

Con el 0-0 obtenido contra uno de los favoritos para descender, el cuadro merengue se ubica apenas a tres puntos del Barcelona que goleó al Granada y a un punto del líder, el Atlético de Madrid, que tiene tres partidos jugados menos.