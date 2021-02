"¿Por qué voy a abandonar? Es impresionante, estoy haciendo lo que me gusta", respondió Zinedine Zidane cuando fue preguntado si repetirá lo vivido tras la conquista de la última Champions League cuando renunció a su cargo.

"Vivo el día a día, el ahora, el partido de mañana es lo que me interesa. Del resto, como no sé lo que va a pasar, no veo más allá del próximo partido que es donde tenemos la mente", insistió.