Zinedine Zidane: "No es un fracaso, fracaso es no intentarlo"

El Real Madrid quedó eliminado de la Supercopa de España, pero para Zinedine Zidane el hecho de no seguir en el torneo no es un fracaso, ya que no siempre se puede ganar.

"No es un fracaso, fracaso es no intentarlo, no darlo todo en el campo. La vida es así, tenemos que seguir trabajando, no se puede siempre ganar. Lo que hacen los jugadores es intentar ganar y no siempre se puede.

"Nos ha faltado leer bien nuestro principio de partido. Había que saltar la línea y no lo hicimos, ellos presionaron bien, perdimos balones que no fueron habituales", añadió.

Explicó Zidane el cambio de Karim Benzema, que había marcado un gol y le habían anulado el segundo, para dar entrada a Mariano Díaz en vez de quitar un jugador de otra demarcación.

"Buscaba frescura, mismos jugadores con mismas características, buscar un centro que rematase bien Mariano. Estaba contento con lo que ha hecho Karim".

Tras la derrota y decir adiós al primer título de la temporada, miró la forma de reaccionar Zidane de inmediato.

"Cuando las cosas no salen bien hay que trabajar e insistir. El ruido, como siempre, habrá pero nosotros no vamos a dejar de seguir pensando en lo nuestro y sacar esto adelante porque no hay otra".