Zidane confirma el regreso de Benzema pero no su titularidad

Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , aseguró que Karim Benzema estará en el derbi madrileño del Wanda Metropolitano pero no reveló si podrá ser titular o se quedará en el banquillo recién recuperado de su lesión muscular, al admitir que no va a arriesgar si hay peligro de recaída.

Zidane no quiso dar detalles pero apuntó peligros en caso de forzar a Benzema si no está al máximo de sus condiciones para jugar un encuentro de la intensidad de un derbi ante el Atlético de Madrid .

"Al final nosotros no vamos a arriesgar, no quiero. Si hay una duda no me gusta hacerlo porque el jugador se puede lesionar más, hacerse más daño y tenerlo fuera más tiempo. Se va a ver mañana la idea que tengo, pero los jugadores que van a jugar tienen que estar siempre al cien por cien", manifestó.