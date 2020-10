“Hay muchos rumores entorno al Real Madrid y no hablo del jugador en especial, sino de todos en general. Esto no molesta ni influye. Lo que se diga no influye en el vestuario. El mercado de fichajes está cerrado, tenemos este equipo que va a luchar con todo lo que tenemos por delante y es lo que vamos a hacer”, externó en conferencia de prensa de cara al choque liguero frente el Cádiz.

Zidane aplaudió el desarrollo que sigue teniendo Martin Odegaard y también se pronunció sobre Erling Haaland, quien está en la lista de deseos junto a Mbappé y Giovanni Reyna para el próximo verano, según la prensa europea.

“Vi los partidos de Noruega. Martin jugó un poco diferente, en una línea de cuatro pero bien. Cuando van con la selección prefiero que jueguen. Sobre Haaland... No es mi jugador, pero es bueno. Qué voy a decir”, indicó.

Respecto a Luka Jovic, dijo que son “tonterías” que ande circulando que él haya querido que el atacante serbio saliera del Real Madrid cuando él lo pidió como fichaje hace un año.

“Eso lo dices tú... no es así. Jovic es un jugador del Madrid. A Jovic le he pedido yo. Por eso cada uno puede opinar, puede decir... ahí no me voy a meter. Son tonterías... es complicado. No es así, pero no pasa nada”, señaló.

Zidane comentó que no sabe si Florentino Pérez intentó llevar a Lionel Messi al Real Madrid en 2013 como se reveló este jueves.

“No sé nada. No te puedo decir, no voy a hablar de un jugador que no es nuestro. Sabemos lo que es Messi, lo que ha hecho y lo que está haciendo. Pero no es jugador mío, no puedo opinar. Y no sé nada de eso que me preguntas”, sentenció.