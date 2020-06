"La ilusión más grande que tengo ahora es ser entrenador del Barça y volver para triunfar. No yo, sino esos futbolistas y que el Barcelona triunfe. Y, como consecuencia, nuestro staff técnico se está preparando mucho y nos hace mucha ilusión", dijo Hernández.

"Yo soy es una persona transversal. Soy una persona de club y lo que me gustaría es tener todos los condicionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto de cero. Eso ya lo he dicho muchas veces pero me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona", finalizó.