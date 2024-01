Xavi avisa que dejará el Barcelona si no siente apoyo de los jugadores

Publicado el mié, 17 ene - 07:21 AM CST. Actualizado el mié, 17 ene - 08:03 AM CST.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este miércoles que "siempre" ha sentido la confianza del vestuario y que el día que los jugadores no estén con él, dejará el club.

"El día que los jugadores no estén conmigo, cogeré las cosas y me iré para casa. Hablamos mucho, no solo con los capitanes. Estamos tocados. Las derrotas contra el Madrid en una final cuestan de digerir, pero tenemos que hacer borrón y cuenta nueva", afirmó el técnico catalán en la rueda de prensa previa al partido de los Octavos de Final del a Copa del Rey contra Unionistas Salamanca.

Con todo, Xavi reivindicó que sigue en el cargo porque "se han cubierto los objetivos" desde el momento de su fichaje: "Cuando me fichan, vienen a Catar y me dicen que el club está muy mal y el objetivo es quedar cuartos, y quedamos segundos. El año pasado, el objetivo era ganar la Liga, así me lo hizo saber el presidente, y se ganaron la Liga y la Supercopa".

Y añadió: "Este año el objetivo es ganar títulos. Se ha perdido uno contra el Madrid. Estuvimos muy mal y pedí perdón. No estuvimos altura de este club, pero el primer objetivo era clasificarse para los octavos de la Champions, y sobre todo ganar los títulos importantes: Copa, Liga y Champions".

" Si no se gana y no se consiguen títulos, habrá consecuencias, lo he dicho desde el primer día. Nunca voy a ser un problema para el Barça. En el momento en el que me digan que soy un problema, ya me he marchado. Por encima de todo soy culer y quiero a este club", aseveró.

Asimismo, Xavi agradeció "la presencia y la positividad" del presidente, Joan Laporta, que este miércoles visitó a la plantilla. "Ya tuve contacto con él el otro día en el avión y me transmitió tranquilidad", reveló.

También tuvo palabras de agradecimiento para Pep Guardiola, que esta semana salió en su defensa y aseguró que los jugadores del Barcelona son los que deben dar un paso al frente.

"Le he mandado un mensaje de agradecimiento por el apoyo y las palabras de cariño. Él sabe la dificultad y exigencia que supone entrenar a este club tan grande. Es momento de estar unidos", indicó el técnico egarense.

Sobre la eliminatoria de la Copa del Rey de este jueves en el campo de Unionistas de Salamanca, Xavi alertó de que se trata de un adversario que "ha demostrado sus fortalezas, sobre todo en su campo", y que se trata de un rival "rocoso defensivamente", "muy fuerte en el juego aéreo" y que "tiene las cosas claras".