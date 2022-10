Xavi espera resultados en el Barcelona, si no: "Vendrá otro entrenador"

"El día de Múnich se vio un gran Barça y el año pasado se vieron muchas cosas. Contra el Villarreal, el Athletic y la Real y Sevilla fuera hemos jugado bien. El resultado no nos tiene que distraer. Yo he vivido esto como futbolista y no podemos desviarnos de la idea. Creo que los resultados van a llegar, si no ya vendrá otro entrenador", expresó este viernes.