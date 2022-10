Xavi afirma que si en el Barça "no se ganan títulos, vendrá otro entrenador"

"Todo el mundo me da ánimos; parece que se me haya muerto un familiar con todos los mensajes que tengo en el móvil. En el Barça, no hay temporadas de transición. Con el esfuerzo que se ha hecho desde el club, hay que ir a por títulos. Si no se consiguen, habrá consecuencias, como dijo el presidente, también para mí. No quiero buscar excusas. Si no se ganan títulos, vendrá otro entrenador y lo intentará, sin más; intento ser natural", valoró.