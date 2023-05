Carlo Ancelotti niega que España sea racista y que Vinicius Jr. se vaya del Real Madrid: “Esto tiene que acabar”

"Ojalá las instituciones puedan ser claras como ha sido la FIFA. La Federación Española, LaLiga y los árbitros también, porque en Valencia pasó algo que no tiene que pasar y no lo muestran en imagen. No han tomado conciencia real las autoridades de lo que está sucediendo. Eso no está bien. España no es racista pero hay racismo en España como en otros sitios y tiene que acabar", denunció.