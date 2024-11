Toni Kroos afirma que “no descarta volver al Real Madrid”

”La importancia del Real siempre será la misma para mí. Fue una etapa demasiado larga, grande, exitosa y también llena de afecto. Eso siempre permanecerá, siempre me sentiré cerca del Real, no hay duda de eso. Y siempre defenderé al Real, siempre estaré de su lado . Eso no cambiará, la relación es simplemente demasiado cercana”, señaló Kroos.

Además de lo anterior, el crack alemán dijo que no descarta volver al club español, aunque aclaró que no como futbolista.

“Situarme públicamente en el entorno del Real es algo sobre lo que diría que, por el momento, no es un tema relevante para mí. Por ahora diría: no, por muy vinculado que esté al club”, inició diciendo Toni.

“Pero no estoy diciendo que nunca más en toda mi vida haré algo con el Real o tendré algo que ver con el club, eso no lo descartaría, por supuesto. En qué función, eso ya se verá; quizá uno mismo lo sepa mejor cuando hayan pasado algunos años desde el final de la carrera, en qué dirección uno se podría imaginar algo o no, y si el club también lo puede imaginar o no. Pero no descarto que en algún momento se me pueda volver a ver en alguna función en el Real”, concluyó.