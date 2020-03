Ter Stegen: "No veo mucho futbol, no tengo idea de como se llaman los rivales"

Marc-André Ter Stegen, arquero del Barcelona fue muy sincero y aceptó que no sabe mucho de futbol, pues lo ve poco, y que a veces no sabe ni el nombre de los rivales.

"No tengo ni idea, no veo mucho futbol, solo cuando hay partidos buenos o juega algún amigo. A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea".

Aunque dejó claro que respecto a la manera de jugar de los contrarios, sí está preparado, "en España me pasa con los nombres de los rivales, no sé cómo se llaman, pero cuando me ponen el vídeo sí sé quién es, cómo se mueve en el campo o cómo tira. Es un poco raro", apuntó para El País.

Además habló de la atmósfera del Camp Nou y de cómo se viven los partidos en la península ibérica, algo que lo tiene cautivado.

"Es único, hay una mentalidad completamente diferente a la de Alemania, allí cantan mucho más y se concentran en el equipo. La afición del Barça valora mucho más los detalles individuales, se vive más de sensaciones, es diferente y me encanta. Me gusta, por ejemplo, cuando De Jong hace alguna cosa y la gente lo disfruta y lo celebra; me gustan esos partidos, como contra el Athletic, en los que la gente está muy detrás de su equipo", añadió.