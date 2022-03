Diego Simeone contempla a Héctor Herrera como titular y habla de su salida del 'Atleti'

Este domingo los tendrá enfrente en el Betis-Atlético de Madrid, en el que Luis Suárez apunta a suplente por tercer encuentro consecutivo. "He tenido mucha fortuna como entrenador. Me ha tocado dirigir a Fernando Torres, campeón del mundo, de la Champions y de Inglaterra, y ha entrenado siempre de la misma manera jugara o no jugara. Hoy estoy viviendo con Luis exactamente la misma situación; siempre comprometido, siempre con el grupo, siempre presente y esperando su momento para demostrar su vigencia y su gol".