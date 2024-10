Rüdiger, del Real Madrid, admite que Lamine Yamal "da bastante miedo"

"Soy un defensor de la vieja escuela que ama este tipo de batallas y especialmente con él porque es una bestia. No sé lo que come o lo que hace pero la fuerza que tiene es increíble", comentó.

Al ser preguntado por el jugador mas infravalorado, el central no tuvo dudas: " Mousa Dembélé, el del Tottenham, tenía todo. No he visto alguien más fuerte que él porque era como un muro y técnicamente no le afectaba la presión. Siempre podía sacar el balón aunque le persiguieran dos jugadores, no tenía problema"