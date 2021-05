Ronald Koeman revela: No esperábamos luchar por el campeonato

El flojo arranque de temporada que tuvo el Barcelona llevó a pensar a Ronald Koeman que LaLiga estaba perdida; sin embargo, el equipo tuvo un importante repunte y hoy se encuentran a dos puntos del Atlético de Madrid, líder de la competencia y el rival al que enfrentarán mañana en un partido que para el entrenador inglés no es decisivo pero sí importante en un escenario que hace unos meses no esperaba vivir.

"Durante una temporada, hay momentos de altibajos. Hemos recuperado terreno y estamos en una situación que no esperábamos, luchar el campeonato. La jornada puede significar un paso importante para alguno de los cuatro. Hay que estar bien mentalmente y con agresividad cuando no tengamos el balón (...) No creo que sea decisivo porque quedarán tres partidos, pero claro que es importante. Decisivo no es", dijo en conferencia de prensa.

El entrenador también habló sobre la situación de Ansu Fati, quien no logra recuperarse de un problema de menisco que lo aqueja desde hace varios meses, y aseguró que hay cosas que no han estado bien pues señaló que ya es mucho el tiempo que lleva fuera de circulación.

"Todavía no he hablado con Ansu. Sí hablé antes de su viaje. Hablé con nuestro doctor después de su operación. Le hemos dado ánimos pero es verdad que el pobre chaval mucho tiempo. Hay cosas que no ha ido bien en la recuperación de Ansu. No quiero entrar más pero cinco o seis meses son muchos. Ahora se tiene que recuperar y, lástima, no podrá jugar hasta la próxima temporada. Ha sido una baja importante esta temporada pero ahora lo que cuenta es que se recupere".

Finalmente, el holandés no entró mucho en detalles pero dejó claro que desde su perspectiva la suspensión de dos partidos por un incidente con el cuerpo arbitral tiene un trasfondo, algo personal, pues no cree que sus palabras hayan ameritado tal sanción.

"Sí, creo que fue algo personal. Porque decir vaya personaje en español o 'what a person' en inglés no es insultar. No es razón para sancionar. Entonces sí, hay algo más", comentó el estratega de los catalanes.