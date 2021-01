Koeman: "No estamos en una situación para pensar en la Supercopa"

El entrenador del Barcelona , Ronald Koeman , afirmó este viernes que su equipo no puede pensar ahora mismo en la Supercopa de España que disputará la próxima semana, sino en recuperar el terreno perdido en LaLiga, donde mañana vista al Granada .

"No estamos en una situación para pensar en la Supercopa cuando nos falta jugar mañana. Nuestra situación en LaLiga nos obliga a hacer el máximo para ganar. No estamos en una situación en la que podamos perder más. Lo que venga después de mañana, ya veremos", señaló en rueda de prensa previa al encuentro contra el conjunto andaluz.

Los azulgranas buscarán en el Nuevo Estadio de Los Cármenes encadenar su tercera victoria en el torneo de la regularidad, y lo harán tras las buenas sensaciones que ofreció el equipo en San Mamés (2-3), pero Koeman advirtió que no pueden dar un nuevo paso atrás.

"El de Granada es otro partido y no podemos confiarnos por el resultado del otro día. Sabemos que, si no estamos a nuestro nivel, cualquier contrario nos puede complicar. Hay que ser humilde y hacer las cosas bien, con y sin balón", alertó.

Preguntado por si cree que Pedri merece ir convocado con España para jugar la próxima Eurocopa, Koeman se mostró cauto: "No es mi decisión. Podemos decir muchas cosas positivas de la trayectoria de Pedri. Nadie esperaba que un chico de su edad jugara casi todos los partidos. Se lo merece. Los jóvenes siempre tienen altibajos y hay que ver cómo sigue su evolución, pero no tengo dudas que seguirá mejorando. Pero tiene que demostrar este nivel por más tiempo. No hay que ir rápido".