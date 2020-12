En la lista ha entrado Clement Lenglet , pese al leve esguince de tobillo que sufrió ante Osasuna , pero no el uruguayo Ronald Araujo , que los últimos días ya ha empezado a trabajar con el grupo pero todavía no tiene el alta médica de la lesión en el bíceps femoral que sufrió hace más de un mes.

"Gerard está todos los días en la Ciudad Deportiva haciendo trabajo de fuerza. No soy el médico y no he influido en la decisión final para no operarse, pero pensamos que es la mejor manera de que pueda recuperarse. No se cuando lo hará, pero espero que aún pueda jugar algunos partidos esta temporada", afirmó.