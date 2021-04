Koeman fue expulsado por decirle “vaya personaje” al cuarto árbitro

Koeman rechazó en conferencia de prensa que sus palabras hayan sido motivo de expulsión: “No me he equivocado. El acta pone que he faltado el respeto al cuarto árbitro. Y para mí no es así. Falta de respeto es insultar y hemos comentado varias jugadas y siendo respetuoso con él. Quiero saber qué palabras he usado. No he usado palabras feas ni una vez”.