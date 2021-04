El técnico del Barcelona Ronald Koeman ya sostuvo reuniones con la directiva del equipo que encabeza Joan Laporta para hablar de cómo mejorar al plantel del equipo, pero no sabe si el club podrá o no fichar a algún jugador top , pues dependerá de la situación económica .

"No sé si sea posible (fichar a un jugador top) porque hemos hablado del futuro de este equipo, la decisión final es siempre de los directivos, del presidente del club, si algo es posible o no, me me corresponde dar una respuesta a esa pregunta porque no estoy envuelto en la situación financiera del club, nosotros hablamos de cómo podemos mejorar el equipo, pero la decisión final es siempre del presidente y los directivos del club", dijo el holandés en conferencia de prensa.