Koeman y el Barcelona: "Parece que somos los que vamos mejor"

"Siempre he dicho que es una temporada muy larga. No es normal los puntos que ha sacado el Atlético. Todo cuesta y nuestra trayectoria desde el último partido pedido fuera ante el Cádiz ha sido buena. Hay Liga y hasta la última jornada. Todo va a ser complicado para nosotros, el Barça y el Atlético".

En la previa del partido de LaLiga ante el Huesca , el holandés resaltó que si bien el Atleti ha ido dejando puntos en el camino, el Barcelona es quien debe ganarlos , aunque no hay partido más fácil que el otro.

“El equipo está bien con muchas ganas y además vamos a jugar los últimos en un día raro. Sabemos todos los resultados y tenemos que ganar para luchar por ganar LaLiga. Es nuestro primer objetivo. Hay que estar preparados y concentrados. No hay partidos fáciles. Los resultados hablan por sí solos.

"Parece que somos los que vamos mejor pero no es fácil seguir en este ritmo de partidos. Es importante ir partido a partido, prepararnos bien para cualquiera. Pero hoy sale el sol y mañana puede llover. Hay que seguir con energía y ser humildes con el camino que estamos haciendo. No hay que mirar a otros. Siempre hay altibajos en una temporada y los que menos tienen bajos ganan los campeonatos".

Sobre una reunión con el nuevo presidente Joan Laporta , Koeman dejó en claro que al momento no se ha reunido en largo tiempo con él y que solo han platicado en cortos lapsos.

"No he hablado aún con el presi porque hay muchos partidos y debe ser oficial aún que sea presidente. Hablamos algo en París pero tenemos que reunirnos más adelante. Y no son cosas para explicar fuera sino que son de dentro del club".