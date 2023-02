Rodrygo defiende a Vinícius y cree que se le puede remontar al Barça en LaLiga

También habló el futbolista acerca de los últimos rumores que colocan a Carlo Ancelotti en el banquillo de la selección brasileña. "Mi relación con Ancelotti es muy buena, siempre me ayuda mucho, me pasa muchas instrucciones. He visto que están hablando de esto pero luego han desmentido la noticia. No sé qué pasa, no hablé con él de este tema con él, pero si él va a la selección, voy a estar muy contento también. Pero no sé, nunca ha habido un seleccionador extranjero, sería una cosa nueva, sería muy bueno porque es un entrenador muy bueno, pero es algo que no sé. No sé qué va a pasar".