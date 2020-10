"Se fue al Barcelona con el sueño de jugar con Lionel Messi , pero lamentablemente no hay relación técnica entre los dos, no se ve en el campo", dijo Lizarazu a Telefoot días después de que el técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, y otros seleccionados también alzaran la voz.

"Griezmann no encuentra su puesto, ya no puede jugar al futbol con el Barça. Es una crisis de confianza. En algún momento es mejor cortarse la mano que el brazo entero. No debe dudar en irse cuando no encuentra su lugar. Han pasado 18 meses, no solo dos... La situación es realmente crítica", señaló.