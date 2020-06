Real Madrid, por Marc Roca para la siguiente temporada de LaLiga

Real Madrid tiene en la mira a un jugador del Espanyol de Barcelona para reforzar su medio campo el próximo torneo en LaLiga. Se trata de Marc Roca , quien funge como plan B de los blancos en caso de no poder fichar a Camavinga, a quien el PSG ya contactó para quedárselo y eso complica la negociación madridista. Los merengues aún deben finalizar este torneo, donde su preocupación es el estadio para jugar con público

El caso de Marc Roca para Real Madrid puede ser una buena variante, salvo que Espanyol pide 40 millones de euros por él y eso ha complicado operaciones omo con Bayern Munich , que pagaba 10 menos por la perla catalana. Roca no estuvo presente los últimos tres juegos de los periquillos, sin embargo, con Machín y Abelardo ha sido el mediocentreo recurrente para la estabilización de la medular.

Al Espanyol no le ha ido bien en LaLiga, es último lugar y en once jornadas debe librar el descenso si no quiere acabar como en la temporada 1992-1993 cuando finalizareon 17 de la tabla, jugaron promoción contra Racing de Santander y cayeron con global de 1-0 para descender. Al año siguiente subieron y se han mantenido en Primera División.