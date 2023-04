Florentino Pérez predijo las actitudes de Kylian Mbappé con el PSG

“Lo del sueño que tenía por jugar en el Madrid me lo creí. Él también se lo creía porque estoy convencido de que así era, pero cuando me escribió y me dijo que no venía, yo le deseé suerte y ya vi que no era el mismo por lo que en ese momento ya nos interesaba porque ningún jugador en la historia del Real Madrid ha estado por encima de nadie y no vamos a hacer ninguna excepción que ponga en riesgo lo que es la gestión del colectivo”, sentenció Florentino Pérez.