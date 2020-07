Real Madrid empata, pero ya piensa en Manchester City

De igual manera, Zidane consideró que su equipo "no se relajó", sino que fue "un partido diferente, pero no me iba a quedar con eso, me quedo con todo lo que hicieron todos los partidos hasta ahora. El partido de hoy ya pasó, no podemos pensar en el partido, sé que hay un rival que se jugaba toda su temporada hoy y nosotros un poco menos, pero no pasa nada, hicimos nuestro partido, con lo que me quedo es lo que hicimos hasta ahora".