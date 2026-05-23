Real Madrid Real Madrid derrota al Athletic en el último partido de Dani Carvajal El Madrid cerró la temporada con una victoria y un pasillo para el legendario lateral.

Video Real Madrid cierra la temporada con victoria en el adiós de Dani Carvajal

El Real Madrid cerró la temporada de LaLiga con una victoria ante Athletic de Bilbao en el adiós de Dani Carvajal tras varios años defendiendo los colores del club de la capital española.

El joven delantero Gonzalo García abrió el marcador para el Real Madrid a los 11 minutos con una soberbia definición a primer poste tras quedar habilitado por un pase desde las laterales que dejó solo frente al arco.

PUBLICIDAD

Muy cerca de la finalización de la primera parte en el Santiago Bernabéu, Jude Bellingham aumentó al ventaja a dos goles con un potente disparo en dos tiempos desde el área grande que sorprendió al arquero Alex Padilla a primer poste.

A diferencia del primer gol, la respuesta del Athletic tras la desventaja de dos goles fue rápida y contundente. Gorka Guruzeta remató de primera intención un centro al corazón del área para recortar distancias a momentos del descanso.

Pero el Real Madrid tardó cinco minutos en el segundo tiempo para calmar las aguas y encontrar el tercer gol con un remate seco y cruzado de Kylian Mbappé. El delantero francés lo hizo ver sencillo al generarse el espacio en los linderos del área y sacar un cañonazo pegado al poste lejano.

El partido estuvo marcado por las despedidas de David Alaba y, sobre todo, de Dani Carvajal, legendario lateral del Real Madrid que lo ha ganado prácticamente todo con el club.