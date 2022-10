Dura baja para el Real Madrid: Benzema no fue convocado por Ancelotti

"No ser honesto con esto puede causar lesiones. Prefiero que un jugador me diga: 'mira, estoy un poco cansado, prefiero parar'. Pero la verdad es que solo dos jugadores me han pedido que no juegue en mi 30 años de carrera, y te digo sus nombres: Pepe, en una final de Champions, y (Clarence) Seedorf, en un partido de Liga".