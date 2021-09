“Miro los partidos, me gusta el futbol, no estoy contento si un equipo lo pasa mal. Miro, hago una evaluación de lo que pasa y me focalizo en mi equipo. Me gusta el futbol, me gustan todos los partidos y nada más. No estoy contento si a un equipo no le salen bien las cosas, puede ser el Barcelona o puede ser cualquier otro equipo”, indicó.