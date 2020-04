Rafa Márquez: “Me veo de técnico, sería un sueño dirigir al Barcelona”

“Ahora que estuve como directivo en Atlas me estaba mordiendo la lengua en los entrenamientos porque yo siempre era de dirigir dentro de la cancha, de ordenar, de alentar, de regañar, yo la verdad me siento más entrenador, como dirigente quizá es un poco aburrido para mi carácter.

“Yo le doy mucho mérito a La Volpe porque de él aprendí muchísimo tanto tácticamente como técnicamente y yo creo que me desenvolví muy bien para estar en Europa y quizás también en trascender en el Barcelona porque muchos de los movimientos que aprendí con La Volpe los utilizaba en el Barcelona, hasta el punto de que en la primera etapa de Guardiola yo era como un confidente de él para el tema de las salidas que él lo ha declarado en varias ocasiones y me preguntaba mucho lo que hacía La Volpe para esas instancias. Le tengo mucho cariño, pero sobre todo, agradecimiento por todo lo que me enseñó”, explicó.