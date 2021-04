“La mayoría solo fueron rumores de prensa, pero sí me acuerdo dos ofertas importantes, una del Newcastle a dos años de estar en Mónaco y la segunda del Real Madrid que sí estuvo muy cerca, estábamos por cerrar, al final no se hizo pero fue en el segundo o tercer año de estar en Mónaco y al final lo del Barcelona, los otros rumores fueron eso y que me acuerde fueron estas dos oportunidades”, comentó en el podcast de TUDN En Tus Zapatos con Geo González y Adriana Monsalve .

“Newcastle al final no me llamaba mucho la atención el futbol inglés porque en ese entonces se jugaba un futbol más físico, aéreo, no tanto de jugar con la pelota y estaba muy al norte de Inglaterra y a mí me gusta el sol y no los días nublados, todo pasa por algo y llegó el Barcelona”, contó.