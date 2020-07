“No voy a especular con el futuro de Messi, porque yo a él no le he escuchado nada sobre este tema. Son noticias de que no tengo ninguna constancia de que las haya comentado él, por lo tanto no tengo nada que decir, no quiero especular con esto, porque no es mi cometido”, indicó el estratega previo al compromiso frente al Villarreal, correspondiente a la Jornada 34.