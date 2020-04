"Pues evidentemente, sería lo lógico (que el Barcelona fuera campeón). Pero podría ser otro equipo. No me gustaría ser campeón de esta manera. Será un campeonato que no lo voy a celebrar de esta manera", dijo en entrevista a El Larguero de la Cadena SER.

"Casi seguro que será así. No habrá otro remedio hasta que no aparezca la vacuna. Pero la realidad es que todos queremos jugar, aunque sea a puerta cerrada y sea un poco triste".

"Una cosa es lo que me gustaría y otra la realidad. Me gustaría volver cuanto antes para evitar el mayor daño posible al fútbol, pero la realidad está es que estamos viviendo un asunto grave y que, si vamos a volver, sea con todas las garantías. Que no vayamos a volver a parar y eso va a ser complicado hasta que no aparezca la vacuna", concluyó.