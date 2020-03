Presidente de La Liga pide reanudar pronto los entrenamientos

El presidente de la liga española, Javier Tebas , se reunió a distancia con los clubes que conforman la competición para externarles el deseo de reanudar pronto los entrenamientos, ya que impera la necesidad de culminar la temporada p or temas económicos y deportivos, según publica Diario Marca.



Luego de platicar un buen rato los factores a tomar en cuenta, Tebas lesdijo que no piensa continuar la liga hasta que el estado de alarma no lo quite el gobierno, sin embargo, quiere enfocarse en temas positivos ante toda la negatividad que ha surgido por el coronavirus en España.