Real Madrid está sin técnico después de que Zinedine Zidane decidiera marcharse después de una segunda etapa que no fue tan exitosa como la primera al solo ganar dos títulos de los 11 desde que relevó a Julen Lopetegui en el 2018.

CANDIDATOS A RELEVAR A ZIDANE

De todos estos, los que no tienen trabajo son Conte y Allegri. Antonio dejó al Inter después de conseguir el Scudetto después de 11 años y Massimiliano no tiene equipo desde el 2019 que dejó a la Juventus, con quien no renovó contrato, amnque este último dice casi todo arregaldo para regresar a la Vecchia Signora.